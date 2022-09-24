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Президент Румынии рассказал о нежелании НАТО воевать с Россией

Президент Румынии Йоханнис заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией из-за специальной военной операции на Украине, но желает мира между обеими сторонами конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Йоханнис также заверил, что Румыния не будет развязывать боевых действий против российской армии, но «деэскалация должна существовать с обеих сторон». «Это очень напряженная ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий», — заявил глава государства.

По его словам, Румыния поддерживает переговоры между Россией и Украиной, однако готовится к различным вариантам развития событий.

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Николай Чигасов
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