В Венгрии призвали не допустить конфликта России и НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что важнее всего не допустить конфликта между РФ и НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить конфликта между Россией и НАТО. По его словам, последствия открытой конфронтации не нужны ни одной их сторон, передает РИА Новости.

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

По словам Сийярто, нельзя подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт не имеет конца и приведет к итогам, которые всем очевидны. Поэтому Венгрия каждый раз при встрече с коллегами из Североатлантического альянса призывает не допустить эскалации.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США провоцируют ядерную эскалацию и создают угрозу национальной безопасности России. По его словам, «Пентагон осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала». Он также отметил, что Вашингтон почти уничтожил «традиционный контроль над вооружениями».

