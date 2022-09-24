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Спорт

Появились новые данные об участии российских игроков в матчах НХЛ в Праге

В НХЛ заявили, что российские хоккеисты получили визы для участия в матчах в Праге

Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поделился новыми данными об участии российских игроков «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в европейской серии. Его слова приводит San Jose Hockey Now.

Дэйли заявил, что все российские хоккеисты, которые должны были участвовать во встречах в Праге, получили визы на въезд в страну. «У нас нет беспокойства за российских игроков», — подчеркнул он.

22 сентября РИА Новости сообщило, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные в Чехии матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе клубов играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Анастасия Борисова
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