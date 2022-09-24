Путин подписал закон о лишении свободы за утрату военного имущества

Президент Путин подписал указ о лишении свободы за утрату военного имущества

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, согласно которому грозит наказание до семи лет лишения свободы за утрату по неосторожности военного имущества в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе речь идет о нарушении правил «сбережения вверенных для служебного пользования» оружия, боеприпасов, а также предметов военной техники в случае, если это повлекло их утрату по неосторожности.

Кроме того, предусматривается до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов, а также военной техники.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Теперь при преступлениях против военной службы отягчающим обстоятельством будет считаться не только их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.