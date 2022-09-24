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США отказались когда-либо признавать референдум

Президент Байден заявил, что США не признают вхождение в состав РФ территорий Украины
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Pixabay

США отказались когда-либо признавать вхождение в состав России территорий Украины по итогам проводимых референдумов. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины», — говорится в заявлении американского президента.

По словам Байдена, США продолжат работать вместе с союзниками над дополнительными экономическими мерами против России. Также Вашингтон намерен и дальше поставлять военную помощь Киеву, сказал президент.

В пятницу, 23 сентября, начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Избирательные участки для жителей этих территорий уже открылись в России.

Марина Совина
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