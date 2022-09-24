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Китай призвал США выступить против независимости Тайваня

Глава МИД КНР Ван И: США должны четко заявить, что выступают против независимости Тайваня
Ван И

Ван И. Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

США имеют четкие политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, но действия американской стороны противоречат им, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН он призвал: Вашингтон должен четко выступить, что против независимости острова. В ходе переговоров китайский министр «изложил твердую и справедливую позицию» Пекина. Глава МИД заострил внимание «на недавних ошибочных действиях США» по тайваньскому вопросу.

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Он подчеркнул, что США должны вернуться к выполнению трех совместных американо-китайских коммюнике и соблюдению принципа «одного Китая». Ван И считает, что отношения двух стран достигли критической точки.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа «одного Китая». После этого КНР провела учения в районе Тайваня.

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Марина Совина
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