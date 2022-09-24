Китай призвал США выступить против независимости Тайваня

Глава МИД КНР Ван И: США должны четко заявить, что выступают против независимости Тайваня

США имеют четкие политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, но действия американской стороны противоречат им, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН он призвал: Вашингтон должен четко выступить, что против независимости острова. В ходе переговоров китайский министр «изложил твердую и справедливую позицию» Пекина. Глава МИД заострил внимание «на недавних ошибочных действиях США» по тайваньскому вопросу.

Он подчеркнул, что США должны вернуться к выполнению трех совместных американо-китайских коммюнике и соблюдению принципа «одного Китая». Ван И считает, что отношения двух стран достигли критической точки.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа «одного Китая». После этого КНР провела учения в районе Тайваня.