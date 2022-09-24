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Спорт

Валиева рассказала о реакции на новости по допинговому скандалу

Валиева рассказала, что сейчас намного спокойнее относится к новостям о допинговом деле
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Phil Noble / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о реакции на новости по допинговому скандалу с ее участием. Слова спортсменки передает «Комсомольская правда».

«После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему либо», — заявила спортсменка. Фигуристка также отметила, что видит все комментарии, которые ей пишут, но чаще запоминает негативные.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили о завершении расследования дела фигуристки. «В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — отметила глава организации Вероника Логинова.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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