Мобилизованные по ошибке жители Владимирской области вернутся домой

Глава Владимирской области Авдеев: все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что жители региона, которые были призваны в ходе частичной мобилизации по ошибке, вернутся домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

«В СМИ появляются сообщения о различных инцидентах в ходе мобилизации. Проверяем каждое, разбираемся и индивидуально, и комиссионно. В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой», — написал Авдеев и добавил, что работа по возвращению таких призывников уже идет.

Глава региона также отметил, что многие сообщения о мобилизации носят «откровенно провокационный характер», и что он держит всю подобную информацию на личном контроле.

Александр Авдеев также подчеркнул, что ни один призывник не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки, так что «у нас есть время и возможность объективно разобраться с каждым случаем, установить правду».

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой граждан, которых призвали по ошибке в ходе частичной мобилизации. Чиновник поручил создать систему двойного фильтра призывников, чтобы отсеивать мобилизованных по ошибке на уровне районов и на республиканском сборочном пункте.