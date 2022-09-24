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Путин одобрил закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях

Путин подписал закон о лишении свободы до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, подписав закон о лишении свободы сроком до 10 лет за отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

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Варвара Кошечкина
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