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Блогерша показала простой способ подтяжки лица без инъекций

Блогерша virgovibez22 показала способ подтяжки кожи с помощью напряжения мышц лица

Кадр: @virgovibez22 / TikTok

Блогерша из Великобритании с никнеймом virgovibez22 показала простой способ подтяжки кожи без помощи инъекций. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы отсрочить визуальное старение и улучшить внешний вид, инфлюэнсерша посоветовала выполнять гимнастику для лица, которая состоит из трех ступеней. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как открывает рот и в данном положении прижимает губы к зубам. В завершение автор видео приподнимает щеки. «Делайте указанное упражнение ежедневно и смотрите на магию!» — обратилась она к зрителям.

В своем аккаунте блогерша указала, что занимается йогой для лица, которая заключается в попеременном напряжении и расслаблении мышц. Кроме того, по словам британки, для продления молодости организма она обращается к техникам лимфодренажа.

Ранее блогерша Сейдж Уилки раскрыла простой способ отсрочить старение кожи.

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Алина Гостева
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