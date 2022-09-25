Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобрнауки прояснило вопрос о частичной мобилизации для аспирантов

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты не подлежат частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от призыва и не подлежат частичной мобилизации. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили на горячей линии ведомства.

В министерстве указали на то, что аспиранты являются обучающимися, и поэтому, соответственно указу, имеют отсрочку от мобилизации. «Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся», — пояснили там.

Горячая линия Минобрнауки работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию, получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы о присоединении к России
Опубликовано фото места захоронения королевы Елизаветы II
Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена
Стали известны адреса «плоских» домов в столице
Минобрнауки прояснило вопрос о частичной мобилизации для аспирантов
В Запорожье призвали Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
Япония заявила протест из-за ракетного пуска Северной Кореи
В ДНР сообщили о ранении россиянина американской ракетой HARM
Евгений Пригожин появился на публике со звездами героя трех государств
Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.