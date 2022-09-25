Минобрнауки прояснило вопрос о частичной мобилизации для аспирантов

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты не подлежат частичной мобилизации

Минобрнауки России подтвердило, что аспиранты имеют право на отсрочку от призыва и не подлежат частичной мобилизации. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили на горячей линии ведомства.

В министерстве указали на то, что аспиранты являются обучающимися, и поэтому, соответственно указу, имеют отсрочку от мобилизации. «Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся», — пояснили там.

Горячая линия Минобрнауки работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию, получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.