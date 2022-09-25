Правящая партия Австрии показала исторически низкий результат на выборах

ORF: правящая партия Австрии ÖVP показала исторически низкий результат на выборах

Правящая в Австрии ÖVP (Австрийская народная партия) на выборах в парламент Тироля показала «исторически низкий результат». Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на экзитпол.

Консервативная партия ÖVP, по предварительным данным, набрала 34,7 процента голосов, оппозиционная право-националистическая FPÖ — 18,8 процента, социал-демократы из SPÖ — 17,5 процента. По оценкам СМИ, консерваторы теряют почти 10 процентов голосов по сравнению с предыдущими выборами в 2018 году, на которых они получили 44,26 процента поддержки.

23 сентября в Австрии заявили о росте стоимости отопления в среднем на 50 процентов. Кроме того, в текущем году цена за услугу возрастет для 100 тысяч домохозяйств в федеральной земле Штирия. Ожидается, что скачок цен составит до 65 процентов.

Лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер занимает пост федерального канцлера с 6 декабря 2021 года.