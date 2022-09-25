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Сообщение о блокировке счетов за неявку в военкомат оказалось недостоверным

Сообщение, что за неявку в военкомат россиянам заблокируют счета, оказалось недостоверным
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Сообщение о том, что россиянам за неявку в военкомат будут блокировать банковские счета, оказалось недостоверным.

Первоисточник информации обнаружить не удалось. 25 сентября в социальной сети «Одноклассники» появился пост о том, что россиянам, которые не явились по повестке в военкомат, заблокируют банковские счета.

Публикация представляет собой скриншот поста, опубликованного в Telegram-канале «Протестная Россия». В этом сообщении приводится текст публикации советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, призывающего мобилизованных россиян сдаваться в плен.

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Ниже его поста приводится комментарий: «Тем, кто не явился по повестке, будут заблокированы все счета. Так что не держите все средства в банках на всякий случай».

Автор поста в «Одноклассниках» не уточняет, откуда был взят комментарий о том, что счета уклоняющихся от мобилизации россиян будут заблокированы. Примечательно, что в Telegram-канале «Протестная Россия» пост с текстом Михаила Подоляка сейчас отсутствует.

Комментарий о том, что счета россиян заблокируют в случае уклонения от мобилизации, в Twitter-аккаунте советника главы офиса президента Украины также обнаружен не был.

За неявку в военкомат по повестке сегодня в России предусмотрена административная ответственность. Гражданину может грозить штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Это подтвердили и 23 сентября в Минобороны России изданию Baza. «На данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Наказание — штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет», — говорится в заявлении ведомства.

Юрист общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков в беседе с телеканалом «360» рассказал, что по закону банки не могут самостоятельно принимать решение о блокировке счетов граждан, которые уклоняются от мобилизации.

«Более того, если он (банк — прим. «Ленты.ру») что-то сделает, то подпадает под регуляторную ответственность, поскольку эти граждане остаются потребителями финансовых услуг и клиентами банка. Следовательно, на них распространяется действующее законодательство о защите прав потребителей», — сказал Костиков.

Юрист добавил, что без официального решения суда банк не имеет права блокировать счета и карты.

Информация о том, что россиянам, которые не явятся по повестке в военкомат, грозит блокировка банковских счетов, не распространилась в СМИ и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Олег Давыдов
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