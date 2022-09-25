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В Германии два пилота погибли при столкновении самолетов в небе

Два пилота высшего пилотажа погибли при столкновении самолетов в небе над Тюрингией

Фото: Shutterstock

Два пилота высшего пилотажа погибли при столкновении самолетов в небе над немецкой федеральной землей Тюрингия. Соответствующую информацию приводит Der Spiegel.

Известно, что авиакатастрофа произошла в субботу, 24 сентября, в небе открытой местностью неподалеку от аэродрома Гера-Леумниц, Германия. На место аварии после крушения прибыли правоохранители и пожарная команда. При этом имена погибших и причины происшествия на данный момент не раскрываются.

Отмечается, что на аэродроме Гера-Лоймниц разрешены взлет и посадка воздушных судов с максимальной взлетной массой 5,7 тонны. Он используется как для коммерческих авиаперевозок, так и для авиационного спорта.

Ранее в сентябре сообщалось, что в результате крушения гидросамолета в Тихом океане один человек погиб и восемь человек числятся пропавшими без вести. Самолет упал в океан, вылетев с острова Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Воздушное судно направлялось в международный аэропорт Сиэтла (США). На борту находились девять человек, включая одного ребенка.

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Алина Гостева
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