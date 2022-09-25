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52-летняя актриса показала фигуру в бикини

52-летняя актриса Хизер Грэм показала фигуру в бикини во время отдыха в Италии

Фото: @imheathergraham

Американская актриса Хизер Грэм показала фигуру в купальнике во время отдыха в Италии. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 52-летняя звезда фильма «Убей меня нежно» позирует на яхте в бикини кремового оттенка с завязками, низкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и уплотненными чашками. При этом артистка распустила волосы и держала в руке широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки в массивной оправе.

Подписчики оценили внешность актрисы, отметив, что она по-прежнему сохраняет привлекательность. «Ты сейчас красивее, чем когда-либо», «Богиня», «Потрясающая», — прокомментировали они.

Кроме того, Грэм поделилась кадром, где позировала, прижавшись к сноубордисту Джону де Нойвилю, с которым проводит отпуск. Известно, что в прошлом она состояла в романтических отношениях с такими актерами, как Хит Леджер и Мэттью Перри.

Ранее американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась на яхте в откровенных купальниках нью-йоркского бренда Andie. Она надела в том числе слитный купальник с глубоким вырезом, частично обнажавшим грудь.

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Алина Гостева
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