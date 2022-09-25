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Жители одной европейской страны стали меньше есть

La Repubblica: из-за высоких цен 58 процентов итальянцев стали меньше есть

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Больше половины итальянцев (58 процентов) сократили потребление продуктов питания и стали меньше есть в связи с ростом цен, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на опрос Legacoop-Ipsos.

27 процентов респондентов сообщили, что сократили траты на колбасные изделия, 26 процентов — на рыбу, 21 процент — на мясо, а 19 процентов — на сыры и различные замороженные продукты. Также, согласно опросу, 14 процентов жителей европейской страны стали меньше покупать фрукты и овощи, а 11 процентов — реже есть макаронные и мучные изделия.

Меньше половины опрошенных (47 процентов) признались, что стали реже использовать духовку для готовки ради экономии. Почти треть (31 процент) начали употреблять в пищу продукты быстрого приготовления.

Ранее немецкий телеканал Welt сообщил, что каждый шестой житель ФРГ старше 65 лет рискует оказаться в нищете.

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Никита Абрамов
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