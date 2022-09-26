В России вновь продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 2 октября

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 2 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 воздушных гаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам и использовать доступные авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что десятки работников аэропортов и как минимум пяти российских авиаперевозчиков получили повестки в военкомат в течение суток после объявлении в России частичной мобилизации. Отмечается, что потенциально мобилизовать могут от 50 до 80 процентов сотрудников авиакомпаний и аэропортов.