Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России вновь продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 2 октября

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 2 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 воздушных гаваней страны. Среди них аэропорты АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам и использовать доступные авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что десятки работников аэропортов и как минимум пяти российских авиаперевозчиков получили повестки в военкомат в течение суток после объявлении в России частичной мобилизации. Отмечается, что потенциально мобилизовать могут от 50 до 80 процентов сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили стрельбу в российском военкомате
Автомеханик исполнил свою детскую мечту и стал врачом в 51 год
МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции
57-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Перечислены последствия незаконных перепланировок квартир в Москве
Появились подробности о состоянии раненного россиянином военкома
Минобороны показало работу ЗРК «Тор-М2» по перехвату ракет на Украине
Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в предсезонном матче НХЛ
В граничащем с Украиной регионе произошел пожар
Раскрыты подробности об оружии стрелявшего в военкомате россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.