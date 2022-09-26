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Женщина мучалась от боли несколько недель из-за шутки друга

Daily Mail: женщина заболела после того, как друг подсыпал ей что-то в напиток ради шутки

Фото: @gillianreilly321

29-летняя Джиллиан Рейли, бывшая студентка Университета королевы Маргарет в городе Эдинбург, Великобритания, мучалась от боли в течение нескольких недель из-за того, что друг подсыпал ей что-то в напиток. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на вечеринке по случаю окончания учебного года. Рейли со своими однокурсниками отправилась в бар и, по ее словам, «выпивала все, что ей приносили». Когда женщина вернулась домой, она почувствовала головокружение, боль в животе и тошноту. «На следующий день я поняла, что что-то действительно не так, — рассказывает Рейли. — Ощущение было такое, будто из меня вытаскивают внутренности. Я болела несколько недель».

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Позже женщина узнала, что заболела из-за шутки друга, который решил, что будет забавно подсыпать что-нибудь в ее напиток. Она утверждает, что после этого случая перестала доверять людям. Теперь женщина остерегается малознакомых людей, редко выходит на улицу и не посещает ночные заведения. «Вы встречаете много новых людей, и вам хочется думать, что эти люди могут стать друзьями, но это не обязательно так», — предупреждает она.

Ранее сообщалось, что 54-летний Крейг Алан Риппл из США попал в тюрьму из-за того, что подмешал слабительное в лекарство пасынка. По словам матери ребенка, он принимал лекарства для лечения расстройства поведения и начал жаловаться на постоянную диарею и боли в животе.

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Алиса Удовик
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