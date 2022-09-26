Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с изъятием детей у участника спецоперации

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с изъятием приемных детей у участника СВО

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с изъятием приемных детей из семьи военнослужащего на Урале. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Такое решение было принято после того, как житель Свердловской области разместил в сети видео с просьбой о помощи семье военного, у которого по ошибке забрали детей. Как уточняет РИА Новости, речь идет о многодетной семье из поселка Белоярский, глава которой сейчас участвует в специальной военной операции (СВО). Он вместе с женой воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых — приемные.

Следователи регионального управления СКР начали доследственную проверку действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 («Халатность») УК РФ. Бастрыкин поручил руководителю управления доложить ему о проделанной работе и выясненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве россиянки и ее пятилетней дочери в Перми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Япония ввела новые санкции против России
57-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Перечислены последствия незаконных перепланировок квартир в Москве
Появились подробности о состоянии раненного россиянином военкома
Минобороны показало работу ЗРК «Тор-М2» по перехвату ракет на Украине
Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в предсезонном матче НХЛ
В граничащем с Украиной регионе произошел пожар
Власти подтвердили стрельбу в российском военкомате
В Казани россиянин открыл стрельбу из окна жилого дома
В России решили тратить меньше денег на мусор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.