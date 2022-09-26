Бастрыкин взял на контроль ситуацию с изъятием детей у участника спецоперации

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с изъятием приемных детей у участника СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с изъятием приемных детей из семьи военнослужащего на Урале. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Такое решение было принято после того, как житель Свердловской области разместил в сети видео с просьбой о помощи семье военного, у которого по ошибке забрали детей. Как уточняет РИА Новости, речь идет о многодетной семье из поселка Белоярский, глава которой сейчас участвует в специальной военной операции (СВО). Он вместе с женой воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых — приемные.

Следователи регионального управления СКР начали доследственную проверку действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 («Халатность») УК РФ. Бастрыкин поручил руководителю управления доложить ему о проделанной работе и выясненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве россиянки и ее пятилетней дочери в Перми.