Известный советский биофизик Иосиф Гительзон умер в возрасте 94 лет

Советский биофизик Иосиф Гительзон умер в Красноярске в возрасте 94 лет

Знаменитый советский биофизик Иосиф Гительзон умер в возрасте 94 лет в Красноярске. Об этом сообщил Красноярский научный центр сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ученый, которого называют одним из отцов-основателей красноярской науки, скончался 25 сентября. Он является автором многочисленных работ по биофизике и регуляции системы крови, которые широко известны как в России, так и за рубежом.

Гительзон посвятил науке более 60 лет, начав заниматься ей еще в 1949 году. В 1956 году он стал ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики в Институте физики СО РАН, а в дальнейшем — ее заведующим. В 1984 году Гительзон возглавил Институт биофизики, где с 1996 года продолжал работу в качестве советника академии наук.

Одним из самых известных исследований ученого считается создание действующей замкнутой системы жизнеобеспечения человека. «Непосредственная заинтересованность и поддержка со стороны генерального конструктора Сергея Павловича Королева позволили в 1964 году впервые осуществить серию экспериментов по созданию таких систем высокой степени замкнутости», — говорится в сообщении.

Кроме того, Гительзон занимался исследованием морских светящихся микроорганизмов для использования их в медицине.

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