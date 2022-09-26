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Появились новые подробности о состоянии раненного россиянином военкома

Иркутский губернатор Кобзев заявил, что раненый военком прооперирован и находится на ИВЛ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева прооперировали, сейчас он находится на ИВЛ. Такие новые подробности о его состоянии привел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что после операции показатели Елисеева постепенно улучшаются.

«Доктора делают все возможное. С помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты. Кроме того, в ближайшее время бригада медицины катастроф прибудет в город», — написал Кобзев.

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О происшествии в военкомате Усть-Илимска стало известно утром 26 сентября. Там мужчина открыл стрельбу и ранил военкома.

Позже стала известна личность нападавшего — им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин, он был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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