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Глава МИД Венгрии обратился к ЕС после встречи с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто: у ЕС нет права запрещать странам вести переговоры с Лавровым

У Евросоюза (ЕС) нет права запрещать суверенным странам вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи на полях ООН с российским коллегой, передает РИА Новости.

«Я министр иностранных дел суверенной страны, а суверенной стране никто не может определять, говорить, с кем вести переговоры, а с кем нет», — подчеркнул Сийярто.

По словам венгерского дипломата, в Евросоюзе считают неуместным общение на двустороннем уровне с российскими дипломатами в ходе Генассамблеи ООН.

Сийярто также выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с Лавровым. «Если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, определенно не уменьшило бы шансов на это», — заявил дипломат.

Марина Совина
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