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Венгрия опечалилась из-за количества встреч Лаврова с представителями ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто выразил сожаление из-за того, что он один встретился с Лавровым

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление из того, что единственный из представителей стран Европейского Союза встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Венгрии, ЕС необходимо искать любые каналы для диалога с Москвой в условиях конфликта на Украине. «Если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, определенно не уменьшило бы шансов на это», — заявил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что находится в постоянном контакте с российским министром. «Если мы не будем говорить друг с другом, то причиним еще более серьезный вред. И этого следует избегать», — добавил он.

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Ранее Европейская комиссия сочла, что представителям стран ЕС на текущий момент «нет смысла встречаться» с властями России.

22 сентября Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН заявил, что страны Запада стали стороной конфликта на Украине. По словам министра, вооруженным силам России и республик Донбасса противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада.

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Николай Чигасов
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