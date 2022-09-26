Росгвардия сообщила об отсутствии разрешения на оружие у напавшего на школу

Устроивший стрельбу в школе Ижевска россиянин Артем Казанцев не имел разрешения на оружие

Россиянин Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе Ижевска, не имел разрешения на оружие. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По данным ведомства, мужчина не состоял на учете в Росгвардии как владелец огнестрельного оружия. При нем нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. Росгвардейцы прибыли на место происшествия сразу после сигнала об атаке на учебное заведение. Тело подозреваемого было обнаружено в одном из помещений школы.

Стрельба в удмуртской школе произошла утром в понедельник, 26 сентября. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, среди которых девять детей.