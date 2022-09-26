Стало известно о нацистской символике на одежде напавшего на школу в Ижевске

Устроивший стрельбу в школе в Ижевске мужчина был одет в майку с нацистской символикой

Устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

После нападения на школу он покончил с собой. Так как документов при нем не было, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее в СКР рассказали, что в результате стрельбы погибли девять человек — двое охранников, двое учителей и пятеро детей. Информация по раненым и убитым сейчас уточняется.

Было возбуждено дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме ворвался в школу №88 на Пушкинской улице.