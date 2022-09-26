В СКР рассказали о выросшем числе погибших при стрельбе в школе в Ижевске

СКР: при стрельбе в школе №88 в Ижевске погибли девять человек, в том числе пятеро детей

Во время стрельбы в школе №88 погибли девять человек, в том числе двое учителей и пятеро детей. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Также были убиты двое охранников. Нападавший покончил с собой. Информация по раненым и погибшим еще уточняется.

Было возбуждено дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина оно передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме ворвался в школу №88 на Пушкинской улице.