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Популярная африканская страна смягчила ограничения для россиян

АТОР: Кения разрешила посещать страну невакцинированным туристам

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кения смягчила ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян, — власти республики разрешили посещать популярную африканскую страну невакцинированным туристам. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно обновленным протоколам, теперь посещать Кению смогут не только привитые против COVID-19 путешественники, но и те, кто не проходил вакцинацию (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до вылета).

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Отмечается, что любой отдыхающий старше 12 лет без подтверждения вакцинации или ПЦР-теста, а также с симптомами, похожими на грипп, должен пройти экспресс-тест на антиген за свой счет. Стоимость исследования составляет 30 долларов (примерно 1,7 тысячи рублей). При положительном результате теста на антиген, турист обязан не только самоизолироваться, но и сделать ПЦР-тест. При этом в АТОР добавили, что путешественникам вне зависимости от статуса вакцинации, прибывающим в республику с симптомами, похожими на грипп, необходимо заполнить форму на платформе Jitenge.

Ранее сообщалось, что власти Японии разрешили въезд в страну индивидуальным туристам, а также отменили требование об обязательном прохождении ПЦР-тестирования перед прибытием в страну при наличии сертификата о трех прививках. Теперь россияне могут посещать популярную страну не только в составе туристической группы, но и самостоятельно по путевке.

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Валентина Процкова
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