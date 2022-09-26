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Подрядчик Пентагона из-за дефицита начал вынимать чипы из старых радиоприемников

Компания L3Harris из-за дефицита начала вынимать чипы из старых радиоприемников

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американская L3Harris Technologies, выступающая одним из важных подрядчиков Пентагона, из-за дефицита полупроводников начал вынимать чипы из старых радиоприемников собственного производства. Об этом пишет Defense News со ссылкой на финансового директора компании Мишеля Тернера.

Радиоприемники L3Harris Technologies скупает у одного из своих заказчиков, после чего разбирает их и извлекает оттуда программируемые пользователем вентильные матрицы, поставки которых сталкиваются с проблемами. Ожидается, что дефицит электронных компонентов сохранится и после середины 2023 года.

Издание назвало использование оборонной компанией бывших в употреблении микросхем для создания новых изделий творческим подходом.

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В июне Defense News написало, что Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракты с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и L3Harris Technologies на разработку дублирующего ударного оружия класса «воздух-земля» для истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

В феврале 2020 года Breaking Defense передало заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла, согласно которому спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо.

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Иван Потапов
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