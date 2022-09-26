Президент Чехии заявил о тотальном поражении левых партий на выборах

Президент Чехии Земан: левые партии тотально проиграли на выборах в местные органы власти

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала CNN Prima NEWS заявил, что левые партии тотально проиграли на выборах в местные органы власти в Чехии.

«Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым, ни в [политических] процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией (1968 года)», — отметил он. При этом политик отметил, что ему жаль социал-демократов.

«Социал-демократы в предыдущих выборах (в местные органы власти) получили пять процентов голосов, а сейчас у них лишь один процент. Я весьма тщеславный человек, всегда хвалюсь тем, что когда я был лидером социал-демократов, то эта партия за 5 лет сделала скачок (на выборах) с 7 до 32 процентов», — заявил политик. Он подчеркнул, что у партии неспособное руководство.

Лидер государства также отметил успех оппозиционных движений ANO и «Свобода и прямая демократия». По его словам, все проигравшие партии и движения составляют нынешнюю правящую коалицию.

В пятницу и субботу в Чехии прошли выборы в местные органы власти. Социал-демократическая и коммунистическая партии выступили на них крайне неудачно, получив считанное число мандатов.

Ранее Милош Земан не согласился с министром иностранных дел страны Яном Липавским, заявившим, что уезжающие из-за мобилизации граждане России не соответствуют условиям для получения визы. «Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — сказал президент, добавив, что россияне не представляют угрозы для безопасности Чехии.