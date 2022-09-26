Лукашенко заявил о скором возвращении бежавших от мобилизации

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что бежавшие от мобилизации россияне вернутся

Россияне, бежавшие за границу от мобилизации, скоро вернутся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

Он привел в пример опыт Минска, когда в 2020 году несколько тысяч граждан республики выехали из страны, а теперь, по словам президента, пытаются вернуться в Белоруссию.

«Нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то бежал за границу. Ну слушайте: у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну хорошо: пусть убежали ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут», — сказал Лукашенко.

По его словам, бежавшие россияне вернутся, как это сделали белорусы, покинувшие свою республику в 2020 году. «Я не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживаю. В 2020 году несколько тысяч [из Белоруссии] выехали: просятся назад. Большинство просят: заберите назад. И эти приедут», — подытожил президент.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что сейчас Минск не видит смысла в размещении российских военных баз на территории страны. Однако он заметил, что в будущем ситуация может измениться.