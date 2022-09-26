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Лукашенко заявил о скором возвращении бежавших от мобилизации

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что бежавшие от мобилизации россияне вернутся
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россияне, бежавшие за границу от мобилизации, скоро вернутся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

Он привел в пример опыт Минска, когда в 2020 году несколько тысяч граждан республики выехали из страны, а теперь, по словам президента, пытаются вернуться в Белоруссию.

«Нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то бежал за границу. Ну слушайте: у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну хорошо: пусть убежали ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут», — сказал Лукашенко.

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По его словам, бежавшие россияне вернутся, как это сделали белорусы, покинувшие свою республику в 2020 году. «Я не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживаю. В 2020 году несколько тысяч [из Белоруссии] выехали: просятся назад. Большинство просят: заберите назад. И эти приедут», — подытожил президент.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что сейчас Минск не видит смысла в размещении российских военных баз на территории страны. Однако он заметил, что в будущем ситуация может измениться.

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