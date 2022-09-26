Раскрыто количество мусора на Марсе

The Conversation: на Марсе находится более семи тонн мусора

На Марсе находится более семи тонн мусора антропогенного происхождения. Такое количество раскрыл Чагри Килич (Cagri Kilic) из Университета Западной Вирджинии в колонке на сайте издания The Conversation.

По словам ученого, мусор на Марсе происходит из трех основных источников: выброшенное оборудование, вышедшие из строя или разбившиеся аппараты. Для каждой миссии на планету требуется модуль, защищающий космический корабль, который включает теплозащитный экран от нагрева при вхождении в атмосферу, раскрывающийся парашют и посадочное оборудование.

Корабль сбрасывает части модуля по мере спуска, и этот мусор может приземляться в разных местах планеты. Падающие обломки разбиваются на большее количество мелких частей, как это произошло во время посадки марсохода Perseverance в 2021 году. За прошедшие годы специалисты обнаружили множество мелкого мусора, разносимого ветром.

Износ сказывается на всем, что находится на марсианской поверхности. Некоторые части алюминиевых колес Curiosity откололись и, предположительно, разбросаны по всему пути следования марсохода. Часть мусора была оставлена намеренно, когда Perseverance сбросил старое буровое долото и заменил его на новое.

По меньшей мере два посланных на Марс космических корабля разбились, а еще четыре потеряли связь до или сразу после приземления. Если сложить массу всех космических аппаратов, когда-либо отправленных на Марс, получится около 9979 килограмм. Если вычесть из этого числа массу действующих аппаратов, то получится 7119 килограмм антропогенного мусора.

В настоящее время команда марсохода Perseverance документирует все найденные ими обломки и проверяют, не может ли какой-либо из них загрязнить образцы, которые собирает марсоход.