Россиянина осудят за нападение на заметившего кражу батареек подростка

В Мурманске мужчину осудят за нападение на увидевшего кражу батареек за 34 рубля подростка

Первомайский районный суд Мурманска начал рассмотрение дела в отношении 31-летнего россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на подростка. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным инстанции, ранее судимый мужчина похитил набор батареек стоимостью 34 рубля в одном из магазинов. Несовершеннолетний сотрудник увидел это и начал преследовать злоумышленника, а догнав, попросил вернуть товар. Тогда фигурант один раз ударил его ножом в живот, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего доставили в больницу. Обвиняемого вскоре задержали и поместили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет колонии.

16 сентября сообщалось, что мужчина напал и избил без причины 17-летнего подростка на станции московского метро.