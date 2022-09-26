Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудят за нападение на заметившего кражу батареек подростка

В Мурманске мужчину осудят за нападение на увидевшего кражу батареек за 34 рубля подростка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Мурманска начал рассмотрение дела в отношении 31-летнего россиянина, обвиняемого в разбойном нападении на подростка. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным инстанции, ранее судимый мужчина похитил набор батареек стоимостью 34 рубля в одном из магазинов. Несовершеннолетний сотрудник увидел это и начал преследовать злоумышленника, а догнав, попросил вернуть товар. Тогда фигурант один раз ударил его ножом в живот, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего доставили в больницу. Обвиняемого вскоре задержали и поместили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет колонии.

16 сентября сообщалось, что мужчина напал и избил без причины 17-летнего подростка на станции московского метро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Сноуден получил российское гражданство
Актер Лавров назвал самые «удручающие» районы Москвы
Нидерланды будут поставлять больше оружия Украине
В молдавской автономии предложили повысить статус русского языка
Мобилизованных россиян защитили от долгов по ЖКХ
Врачи назвали причины и опасности распространенной патологии молочных желез
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Россиянина осудят за нападение на заметившего кражу батареек подростка
Появились подробности ареста нидерландского велогонщика во время чемпионата мира
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.