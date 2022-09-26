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В Нижнем Тагиле бесплатно покажут около 50 документальных фильмов

В Нижнем Тагиле с 1 по 5 октября пройдет фестиваль документального кино «Россия»

Фото: Krists Luhaers / Unsplash

В Нижнем Тагиле пройдет крупнейший в стране фестиваль документального кино «Россия». Об этом сообщает информационное агентство «Все новости».

Местом проведения мероприятия, которое состоится с 1 по 5 октября, выбран кинотеатр «Красногвардеец». Гостям праздника бесплатно покажут более 50 уникальных фильмов отечественных и зарубежных режиссеров.

В конкурсную программу вошли работы Алексея Федорченко, Натальи Гугуевой, Андрея Осипова, Ивана Твердовского, Павла Фаттахутдинова и других известных кинематографистов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии в рамках фестиваля «Театральная неделя» сняли документальный фильм, посвященный народным театрам. В ленте рассказывается об истории возникновения народных театров, их дальнейшем развитии, а также о том, как они работают в настоящее время.

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Валентина Процкова
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