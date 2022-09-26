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Челка Одри Хепберн вновь стала трендом среди знаменитостей

Рваная челка, ставшая культовой благодаря Одри Хепберн, вновь обрела популярность у звезд
Холли Берри

Холли Берри. Фото: Chris Pizzello / Getty Images

Прическа, которая стала культовой благодаря британской актрисе Одри Хепберн, вновь обрела популярность среди знаменитостей. Об этом сообщает Glamour.

Речь идет о рваной короткой челке, которая была особенно актуальной у супермоделей в 1990-х годах. Среди манекенщиц, носивших указанную стрижку, были такие звезды как Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и Клаудия Шиффер. «Одри Хепберн всегда была иконой для женщин, которые повторяли ее образы, в том числе и укладки», — уточнила звездный парикмахер Кейси Велч.

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Отмечается, что в 2021-2022 годах тренду последовали различные инфлюэнсеры, в том числе модель Белла Хадид, предпринимательница Кайли Дженнер, хип-хоп-исполнительница Карди Би, а также актрисы Кэти Холмс, Эмма Уотсон и Холли Берри.

«Лучше покажите своему стилисту фотографию желаемой челки, чтобы он точно понял ваш запрос. И помните, что челка требует постоянного обновления — в салон придется ходить каждые шесть недель. Что касается укладки, просто высушите ее сразу после мытья головы», — высказалась в заключение креативный директор салона красоты Maxine Salon Эми Абрамите.

В июле редакторы Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.

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Майя Пономаренко
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