Челка Одри Хепберн вновь стала трендом среди знаменитостей

Рваная челка, ставшая культовой благодаря Одри Хепберн, вновь обрела популярность у звезд

Прическа, которая стала культовой благодаря британской актрисе Одри Хепберн, вновь обрела популярность среди знаменитостей. Об этом сообщает Glamour.

Речь идет о рваной короткой челке, которая была особенно актуальной у супермоделей в 1990-х годах. Среди манекенщиц, носивших указанную стрижку, были такие звезды как Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и Клаудия Шиффер. «Одри Хепберн всегда была иконой для женщин, которые повторяли ее образы, в том числе и укладки», — уточнила звездный парикмахер Кейси Велч.

Отмечается, что в 2021-2022 годах тренду последовали различные инфлюэнсеры, в том числе модель Белла Хадид, предпринимательница Кайли Дженнер, хип-хоп-исполнительница Карди Би, а также актрисы Кэти Холмс, Эмма Уотсон и Холли Берри.

«Лучше покажите своему стилисту фотографию желаемой челки, чтобы он точно понял ваш запрос. И помните, что челка требует постоянного обновления — в салон придется ходить каждые шесть недель. Что касается укладки, просто высушите ее сразу после мытья головы», — высказалась в заключение креативный директор салона красоты Maxine Salon Эми Абрамите.

В июле редакторы Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.