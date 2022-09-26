Следователи возбудили дело из-за стрельбы в школе Ижевска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за стрельбы в школе Ижевска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за стрельбы в школе Ижевска. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Дело возбудили по статье 105 («Убийство двух и более лиц») и 222 («Незаконное приобретение оружия и боеприпасов») УК РФ. Расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. Жертвами расправы стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой.

«Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в СКР.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.