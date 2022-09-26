Глава комитета Совфеда подал рапорт для участия в спецоперации

Сенатор Воробьев заявил, что глава комитета СФ Бондарев подал рапорт для участия в СВО

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт на имя главы Минобороны Сергея Шойгу с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы (ВС) для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в своем Telegram.

«Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — написал Воробьев.

Ранее глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, попросившийся на фронт, захотел попасть на опасный участок проведения спецоперации на Украине и работать там фельдшером. Он подчеркнул, что намерен вытаскивать российских солдат с поля боя.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны.