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Глава комитета Совфеда подал рапорт для участия в спецоперации

Сенатор Воробьев заявил, что глава комитета СФ Бондарев подал рапорт для участия в СВО
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт на имя главы Минобороны Сергея Шойгу с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы (ВС) для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в своем Telegram.

«Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — написал Воробьев.

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Сергей Истомин
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