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Попросившийся на фронт депутат Госдумы захотел попасть на опасный участок СВО

Депутат Хубезов захотел попасть на опасный участок СВО и работать там фельдшером
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Кадр: Телеканал ТКР / YouTube

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, попросившийся на фронт, захотел попасть на опасный участок проведения спецоперации на Украине и работать там фельдшером. Комментарий депутата приводит РЕН ТВ.

Он отметил, что намерен вытаскивать российских солдат с поля боя. «Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодежь, могут посмотреть в уроках истории», — заявил Хубезов.

До этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что четыре депутата Госдумы подали заявления о направлении в зону СВО.

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Ими оказались зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже такое же желание изъявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что у депутатов нет брони, чтобы не ехать в зону спецоперации. «Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции», — призвал он коллег.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны.

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Анна Щербакова
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