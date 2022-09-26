Одежда с оголяющими тело вырезами стала трендом у знаменитостей
Треугольные вырезы на одежде стали новым трендом благодаря публичным выходам знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.
Согласно материалу, инфлюэнсеры принялись появляться на публике в нарядах, которые оформлены треугольными вырезами в области талии или декольте. Отмечается, что оголяющая тело деталь выгодно подчеркивает фигуру и создает силуэт «песочные часы». По этой причине известные личности предпочитают подобные предметы гардероба.
В частности, в платьях, топах и рубашках с треугольными вырезами выходили в свет телезвезда Аманда Холден, певица Кэти Перри и модели Хайди Клум, Белла Хадид и Джордан Данн, а также поп-исполнительницы Бритни Спирс, Николь Шерзингер и Рита Ора.
Известно, что одежда с указанным декором представлена в ассортименте таких брендов, как H&M, Mango, Asos, Michael Kors, Christopher Kane и Nensi Dojaka.
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