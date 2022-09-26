Одежда с оголяющими тело вырезами стала трендом у знаменитостей

Треугольные вырезы на одежде стали новым трендом благодаря знаменитостям

Треугольные вырезы на одежде стали новым трендом благодаря публичным выходам знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, инфлюэнсеры принялись появляться на публике в нарядах, которые оформлены треугольными вырезами в области талии или декольте. Отмечается, что оголяющая тело деталь выгодно подчеркивает фигуру и создает силуэт «песочные часы». По этой причине известные личности предпочитают подобные предметы гардероба.

В частности, в платьях, топах и рубашках с треугольными вырезами выходили в свет телезвезда Аманда Холден, певица Кэти Перри и модели Хайди Клум, Белла Хадид и Джордан Данн, а также поп-исполнительницы Бритни Спирс, Николь Шерзингер и Рита Ора.

Известно, что одежда с указанным декором представлена в ассортименте таких брендов, как H&M, Mango, Asos, Michael Kors, Christopher Kane и Nensi Dojaka.

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