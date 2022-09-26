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Одежда с оголяющими тело вырезами стала трендом у знаменитостей

Треугольные вырезы на одежде стали новым трендом благодаря знаменитостям

Фото: Eugene Gologursky / Getty Images

Треугольные вырезы на одежде стали новым трендом благодаря публичным выходам знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, инфлюэнсеры принялись появляться на публике в нарядах, которые оформлены треугольными вырезами в области талии или декольте. Отмечается, что оголяющая тело деталь выгодно подчеркивает фигуру и создает силуэт «песочные часы». По этой причине известные личности предпочитают подобные предметы гардероба.

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В частности, в платьях, топах и рубашках с треугольными вырезами выходили в свет телезвезда Аманда Холден, певица Кэти Перри и модели Хайди Клум, Белла Хадид и Джордан Данн, а также поп-исполнительницы Бритни Спирс, Николь Шерзингер и Рита Ора.

Известно, что одежда с указанным декором представлена в ассортименте таких брендов, как H&M, Mango, Asos, Michael Kors, Christopher Kane и Nensi Dojaka.

В августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.

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Майя Пономаренко
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