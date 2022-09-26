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Минобороны показало работу ЗРК «Тор-М2» по перехвату ракет на Украине

Минобороны России опубликовало видео работы ЗРК «Тор-М2» по перехвату украинских ракет

Министерство обороны России показало работу российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» по перехвату ракет в зоне спецоперации на Украине. Соответствующие видеокадры ведомство опубликовало в официальном Telegram-канале.

На видеоролике начальник расчета ЗРК, представившийся Тимуром, поясняет, что удалось сбить две украинские ракеты, которые могли бы привести к большим жертвам среди гражданского населения одного из городов.

Показаны две машины комплекса, которые выезжают на боевую позицию, далее демонстрируется обнаружение операторами ЗРК ракет противника на расстоянии 9,9 километра, затем поступает команда на пуск противоракет.

«Мной было обнаружено две ракеты, по которым потом велся огонь. После уничтожения все подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле. Если бы эти объекты дошли до города, я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов», — сказал начальник расчета ЗРК.

Ранее Минобороны демонстрировало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины.

Анна Щербакова
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