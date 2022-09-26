Британцы раскритиковали Трасс за призыв игнорировать президента России

Британские читатели Daily Mail не оценили призыв Лиз Трасс игнорировать Владимира Путина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была раскритикована британскими читателями Daily Mail после призыва игнорировать президента России Владимира Путина. На сайте издания и в Twitter появились комментарии недовольных ее словами пользователей.

О том, что премьер-министр Великобритании призвала продолжать поддерживать Украину и игнорировать заявления президента России, стало известно 25 сентября. По словам Трасс, необходимо и далее вводить санкции против России и не реагировать на «бряцание оружием и надуманные угрозы». Политик добавила, что Великобритания намерена действовать, исходя из этой позиции, и рассчитывает на такой же подход со стороны США. Помимо этого, британский премьер-министр заявила, что отношения Великобритании с США остаются особенными, несмотря на имеющиеся разногласия.

В комментариях к статье читатели сообщили, что с такими заявлениями Трасс не сможет долго оставаться в правительстве. В частности, об этом написал пользователь с ником Whats_up. Помимо этого, читатель sfanto39 отметил, что «особенным» в этой статье является тот факт, что Британия вышла из Евросоюза, и что через несколько лет власти снова захотели обратно, и что правительство «ожидает поддержки со стороны США». Keith Wright также высмеял Трасс и заявил, что она — «спортивный болельщик», который смотрит по сторонам. Тем временем Woke not Asleep написал, что уже никого не удивляет «война». При этом «правда в том, что Британия скатывается вниз из-за дебилов, захвативших идеи Консервативной партии».

В Twitter пользователь с ником LiLiDiana 234 уточнила, что «британское правительство — это марионетки», которые «ненавидят американцев и потом умоляют о продолжении отношений с США». При этом юзер с ником Tom Henson сообщил, что согласен с позицией Трасс о недоверии американскому президенту. «Он продажный лицемер и марксист. Он злой человек», — написал пользователь о Байдене. Помимо этого, комментатор 140JR написал, что позднее Байден «и не вспомнит про дружбу» с Британией. В связи с этим юзер рекомендовал «спрятать красную кнопку» и не давать американскому лидеру входить в доверие.

В целом многие пользователи высмеяли Трасс и назвали ее «особенной» на фоне высказываний про «особенные отношения» США и Британии. Некоторые также прикрепляли фото к комментариям и таким образом создавали мемы из слов британского политика.

Говоря про отношения России и Британии, британцы призвали Трасс «не дразнить» Путина. Многие пользовали сочли, что британский политик «не в себе», и она не понимает всей серьезности высказываний российского лидера.