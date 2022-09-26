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Россиянин убил знакомую из-за обвинений в плохом уходе за покойной женой

Под Красноярском мужчина убил знакомую из-за обвинений в плохом уходе за покойной женой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Под Красноярском 57-летнего жителя Туруханского района осудили на восемь лет колонии строгого режима за убийство 49-летней односельчанки. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, ночью 4 марта этого года мужчина вернулся в свой дом в селе Ворогово после похорон супруги и поминок. После этого к нему пришла знакомая и стала упрекать его в плохом уходе за покойной. Тогда нетрезвый фигурант взял нож и несколько раз ударил им обидчицу в грудь. Она скончалась на месте.

19 сентября сообщалось, что в Уфе ранее судимый мужчина убил знакомую ударом ножа в грудь по приказу голоса в голове.

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Елизавета Новикова
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