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Очевидец рассказал о стрельбе в российском военкомате

До стрельбы в военкомате Усть-Илимска стрелок сказал военкому «сейчас все поедем домой»

Кадр: РБК

Очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска в Иркутской области рассказал о произошедшем. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

Россиянин рассказал, что пришел в военкомат отдать документы. Военком привел всех в актовый зал, чтобы рассказать о ситуации в стране.

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«Подскочил стрелок, подошел к нему [к военкому], сказал: "Сейчас все поедем домой", и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал. Сейчас нахожусь в СК», — рассказал россиянин, который находился в момент стрельбы в военкомате.

Мужчина открыл стрельбу в военкомате Иркутской области утром в понедельник, 26 сентября. Губернатор российского региона Игорь Кобзев сообщил о ранении военкома — после случившегося он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Стрелка задержали. После инцидента губернатор пообещал усилить меры безопасности в военкоматах региона.

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Анастасия Шейкина
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