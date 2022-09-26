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Названы округа Москвы с самым сильным ростом цен на «вторичку»

«Агентство инвестиций в недвижимость Москвы»: сильнее всего «вторичка» подорожала в ЮВАО
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За год вторичное жилье в Москве сильнее всего подорожало в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

За период с августа 2021 года по август 2022 года средняя цена квадратного метра выросла на 8,12 процента, до 292,7 тысячи рублей. Самый незначительный рост наблюдался в Центральном административном округе столицы, где стоимость «вторички» увеличилась на 0,69 процента, до 610,1 тысячи рублей за «квадрат». В среднем по Москве положительная динамика составила 2,91 процента — по итогам августа 2022-го цена квадратного метра жилья установилась на уровне в 351,3 тысячи рублей.

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По словам генерального директора компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, наиболее сильное повышение цен наблюдалось в сегменте недавно сданных квартир. Причиной этого он назвал покупку подобных объектов собственниками с целью инвестиции — теперь они стремятся продать их по выгодной для себя стоимости. Небольшой рост цен на жилье эксперт объяснил тем, что собственники держат их в ожидании того, что ситуация изменится либо в сторону увеличения рублевых цен из-за инфляции, либо улучшения экономической ситуации и выхода ипотечников на рынок.

Летенков добавил, что составлявшие значительную его долю клиенты из региона зачастую отказываются от покупки «вторички» из-за дорогой ипотеки, при этом почти все потенциальные покупатели в данный момент не уверены в том, что их доход будет стабильным, и в результате откладывают приобретение недвижимости.

В сентябре опрошенные РБК эксперты пришли к выводу, что цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы продолжат снижаться. Специалисты не увидели оснований для подорожания недвижимости на фоне объявления в России частичной мобилизации.

Полина Кислицына
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