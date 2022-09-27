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Агропроизводители и строители попросили об отсрочке от призыва

«Ъ»: агропроизводители и строители России попросили об отсрочке от мобилизации

Фото: Unsplash

Представители агропромышленного комплекса (АПК) и стройиндустрии России обратились в профильные министерства с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации для своих работников. Эксперты полагают, что власти урегулируют этот вопрос, чтобы отдельные отрасли экономики не прекращали работу, пишет «Коммерсантъ».

Агропроизводители направили письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву от председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова с просьбой «оказать содействие» в предоставлении отсрочки от призыва работникам сферы. Строители обратились к вице-премьеру страны Марату Хуснуллину от лица Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ).

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В обращении представители АПК указали, что призыв может коснуться почти незаменимых работников: агрономов, гидротехников, специалистов по защите растений и инженеров. Они также указали, что показатели по самообеспечению не достигнуты, поэтому попросили об отсрочке. В стройотрасли объяснили, что мобилизация высококлассных специалистов способна остановить производственный процесс предприятий, включая системообразующие.

Источники газеты на рынке производства овощей подчеркнули, что в этой сфере почти невозможно заменить специалистов. Сейчас ситуация в отрасли сложная, поскольку происходит уборка урожая. В строительной сфере отметили, что индустрия начала лишаться кадров, поскольку мобилизуют целые цеха, что приводит к остановке производства.

Ранее Минцифры представило перечень специальностей для отсрочки от призыва. В список вошли 195 профессий в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на это право.

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Марина Совина
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