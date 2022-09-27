Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала лицо до и после нанесения макияжа

Американская модель Эшли Грэм показала внешность до и после нанесения макияжа

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала внешность до и после нанесения макияжа. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео 34-летняя знаменитость запечатлела свое лицо без декоративной косметики, собрав при этом волосы в хвост. Затем она продемонстрировала весь процесс нанесения макияжа. Так, звезда выровняла тон кожи, оформила брови, подчеркнула скулы бронзером, наложила румяна, подкрасила ресницы тушью, а также выделила контур губ карандашом и нанесла на губы красно-розовую помаду.

Поклонники оценили преображение манекенщицы в комментариях под публикацией, которая набрала более 73 тысяч лайков. «Какой красивый макияж!», «Настоящая и красивая!», «Великолепная! Одна из самых потрясающих женщин в мире!», «Спасибо тебе за то, что ты такая настоящая», «Твоя кожа такая красивая и сияющая», — высказывались они.

В августе Эшли Грэм снялась в откровенном образе спустя семь месяцев после родов. Знаменитость разместила в соцсетях видео, на котором запечатлена обнаженной с собранными в хвост волосами.