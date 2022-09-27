Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала лицо до и после нанесения макияжа

Американская модель Эшли Грэм показала внешность до и после нанесения макияжа

Кадр: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала внешность до и после нанесения макияжа. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео 34-летняя знаменитость запечатлела свое лицо без декоративной косметики, собрав при этом волосы в хвост. Затем она продемонстрировала весь процесс нанесения макияжа. Так, звезда выровняла тон кожи, оформила брови, подчеркнула скулы бронзером, наложила румяна, подкрасила ресницы тушью, а также выделила контур губ карандашом и нанесла на губы красно-розовую помаду.

Поклонники оценили преображение манекенщицы в комментариях под публикацией, которая набрала более 73 тысяч лайков. «Какой красивый макияж!», «Настоящая и красивая!», «Великолепная! Одна из самых потрясающих женщин в мире!», «Спасибо тебе за то, что ты такая настоящая», «Твоя кожа такая красивая и сияющая», — высказывались они.

В августе Эшли Грэм снялась в откровенном образе спустя семь месяцев после родов. Знаменитость разместила в соцсетях видео, на котором запечатлена обнаженной с собранными в хвост волосами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Объявлено о беспрецедентных разрушениях на «Северном потоке»
Учителю российской школы пришла повестка о мобилизации
Имя Жириновского присвоили ранее безымянной улице в Москве
Россияне стали массово скупать заграничные отказные туры
В Херсонской области назвали дату получения первых результатов референдума
В российском регионе мобилизовали более 320 чиновников
Российского депутата задержали за получение взятки в 900 тысяч рублей
Оператор оценил сроки восстановления работы на ветках «Северного потока»
Власти Казахстана решили выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян
Запретивший мужчинам выезжать российский регион снял это ограничение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.