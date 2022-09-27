Мужчина разгромил ресторан из-за шутки официанта по поводу его лысины

Австралиец устроил погром в кафе Karen’s Diner из-за шутки официанта по поводу его лысины

Австралиец устроил погром в ресторане из-за шутки работника по поводу его внешнего вида. Соответствующий материал публикует Ladbible.

Тренер Бек Хардгрейв опубликовал видео в TikTok, в котором поделился впечатлениями по поводу похода в кафе Karen’s Diner в Брисбене. Известно, что сотрудники данного заведения имеют право шутить над гостями, а также критиковать их внешность. По словам автора поста, он разочаровался посещением сети, несмотря на то, что заранее прочел правила ресторана.

«Официант сказал одной моей подруге расчесаться, а другую оскорбил, назвав старой. Я больше туда не вернусь», — уточнил Хардгрейв и добавил, что стал свидетелем спора другого посетителя с персоналом Karen’s Diner. На размещенных кадрах видно, что мужчина раскидал коробку с трубочками после того, как один из сотрудников высмеял его лысину. «Ваши правила гласят, что вы не можете заниматься бодишеймингом!» — кричал он в ролике.

Руководство Karen’s Diner никак не прокомментировало произошедшее.

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