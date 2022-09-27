Минобороны отчиталось об уничтожении наземной станции управления Bayraktar

Минобороны России заявило об уничтожении наземной станции управления БПЛА Bayraktar

Российские войска уничтожили наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar. Об этом во вторник, 27 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что станция располагалась в районе населенного пункта Лозоватка. Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении трех складов боеприпаса и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Моначиновки и Купянска.

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