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Минобороны отчиталось об уничтожении наземной станции управления Bayraktar

Минобороны России заявило об уничтожении наземной станции управления БПЛА Bayraktar

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска уничтожили наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar. Об этом во вторник, 27 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что станция располагалась в районе населенного пункта Лозоватка. Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении трех складов боеприпаса и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Моначиновки и Купянска.

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Никита Абрамов
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