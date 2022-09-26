Минобороны заявило об обстреле ВСУ дачного поселка возле Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дачный поселок «Волна», расположенный возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в понедельник, 26 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, украинские войска выпустили по поселку 25 снарядов со стороны подконтрольных Киеву городов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Атака противника была подавлена ответным огнем российской артиллерии.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Конашенков также подчеркнул, что радиационная обстановка в районе ЗАЭС находится в норме. Информации о разрушениях и пострадавших в результате обстрела нет.
25 сентября Минобороны сообщало, что артиллерия ВСУ обстреляла жилые кварталы города Энергодара и территорию, прилегающая к атомной станции. Противник выпустил 59 снарядов, один из которых попал в водоканал рядом с ЗАЭС.
1 сентября на атомную станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты осмотрели ЗАЭС и зафиксировали факты обстрелов. В своем отчете агентство сообщило, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности.