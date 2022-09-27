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Девушка невнимательно рассмотрела упаковку краски и осталась с синими волосами

Блогерша Лия Габриэль после нанесения на волосы краски заметила, что она синего цвета

Кадр: @leah_gabrielle8 / TikTok

Блогерша Лия Габриэль невнимательно рассмотрела упаковку краски при покупке и осталась с синими волосами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела в магазине данное косметическое средство в коричневой коробке, желая окрасить волосы в данный цвет. Однако после того, как юзерша нанесла состав на пряди, она заметила, что они посинели. Так, на размещенных кадрах Габриэль, смеясь, продемонстрировала изменившуюся внешность.

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В свою очередь зрители отметили, что также оказывались в подобной ситуации. «Со мной ранее произошло то же самое», «Если бы я увидела эту коробку, тоже подумала бы, что там коричневая краска, а не синяя, так что я тебя понимаю», — прокомментировали они. Впоследствии блогерша сообщила, что краска смылась, и ее волосы пробрели угольно-черный оттенок.

В августе сообщалось, что парикмахер из США случайно испортила волосы клиентки, окрасив их новым средством, и раскаялась в содеянном перед подписчиками в соцсетях. На размещенных кадрах стилистка Дэни продемонстрировала фотографии блондинки, которые были сделаны до и после проведения окрашивания. На последнем кадре видно, что корни волос девушки стали фиолетовыми, а кончики — зелеными.

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Алина Гостева
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