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Названы возможные сроки окончания кризиса в мировой черной металлургии

«Ведомости»: кризис в мировой черной металлургии продлится как минимум до 2023 года

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Кризис в мировой черной металлургии, связанный с ростом цен на энергоресурсы и остановкой ряда заводов, может продлиться как минимум до конца первой половины 2023 года. Такие сроки назвали аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), их отчет приводят «Ведомости».

В 2022 году темпы строительства, а также спрос и цены на стальную продукцию начали снижаться. В связи с этим выплавка стали в летние месяцы снизилась в большинстве стран мира. Также в текущем году значительно упала рентабельность металлургических производств — поспособствовали высокие цены на коксующийся уголь. В следующем году доходность будет оставаться низкой, прогнозируют аналитики ЦЭП ГПБ.

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Тенденцию снижения рентабельности подтверждает источник издания в Минпромторге. «С одной стороны, увеличивается себестоимость из-за высоких цен на энергоносители, особенно это актуально для электростали, с другой — компенсировать рост затрат не позволяет наличие большого количества избыточных производственных мощностей у конкурентов», — рассказал он о ситуации на мировом рынке. В то же время, по его словам, в России изменение стоимости металлопродукции сейчас «не зависит от мировых рынков», даже несмотря на то, что «недружественные» страны ввели ограничения на экспорт продукции российских металлургов.

Ситуация в российской металлургической промышленности стала ухудшаться после начала военных действий на Украине, на которые зарубежные страны отреагировали усилением санкций. По оценкам Минпромторга, ограничения затронули экспорт 3,9 миллиона тонн готового проката, 200 тысяч тонн труб и 700 тысяч тонн стальной заготовки общей стоимостью около 3,7 миллиарда долларов.

В июне эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) назвали черную металлургию одной из самых пострадавших от санкций отраслей российской экономики наряду с авиацией, телекоммуникациями и связью. В НКР отметили, что черная металлургия испытывает трудности из-за нарушенной логистики и выросшей налоговой нагрузки.

В конце сентября Минфин решил ослабить фискальную нагрузку на черную металлургию. Согласно проекту, цена отсечения при взимании акциза на жидкую сталь будет увеличена до 30 тысяч рублей за тонну задним числом с 1 августа.

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Мария Грушко
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